Ariana Grande, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Matthew Perry e mais estão em novo longa da Netflix

15/10/2020 | 12:11



Uau! A Netflix não está para brincadeira e chamou um time de peso para formar o elenco de seu próximo filme original, Don?t Look Up! Segundo informações do Deadline, o longa, que será dirigido e escrito por Adam McKay, contará com Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.

O filme, que ainda não tem previsão de estreia, contará a história de dois astrônomos de baixo escalão que vão tentar alertar a humanidade, por meio da mídia, que um asteroide irá destruir a Terra.

Dentre o elenco, Leo DiCaprio foi a única dúvida, já que ele estava vendo como conciliar esse novo trabalho com o Killers of the Flower Moon, seu outro filme, de Martin Scorsese. No fim, o astro conseguiu se acertar com as agendas de filmagens e topou participar do projeto. Bom para a gente, né? Esse será o primeiro filme de Leo para a Netflix!