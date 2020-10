Marília Mendonça elogia Murilo Huff em vídeo: Ex mais legal que eu já tive

15/10/2020 | 12:11



Marília Mendonça mostrou que não guarda mágoas do ex-namorado e pai de seu filho, Murilo Huff. Na última quarta-feira, dia 14, o cantor completou 25 anos de idade e foi homenageado pela sertaneja com uma declaração bem fofa!

Parabéns, Muu! Você é o ex mais legal que eu já tive e o mais folgado também. Muito obrigada por me presentear com o nosso filho e por ser esse cara incrível sempre. Deus abençoe. Beijos, até mais. Tchauzinho!, escreveu ela na legenda do vídeo, que exibe Murilo bebendo em uma garrafa de vinho ao som do funk Que Saudade da Minha Ex.

Marília e Murilo estão separados desde julho deste ano e são pais de Léo, de apenas nove meses de vida. Eles anunciaram que estavam juntos pouco antes dela revelar a gravidez do primeiro filho.