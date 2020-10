De lagos a cidades antigas: descubra a Macedônia do Norte

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



15/10/2020 | 10:48



Situada na região dos Balcãs, na Europa, a Macedônia do Norte é repleta de montanhas, lagos e cidades antigas. Na capital Skopje há diversos museus, com destaque para a Galeria Nacional da Macedônia. Veja o álbum que o Rota de Férias preparou com lindas fotos da Macedônia do Norte.

Lindas fotos da Macedônia do Norte