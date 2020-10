Após susto, Sandro Pedroso posa em cama de hospital e desabafa: Realmente achei que era o meu último dia

15/10/2020 | 10:10



Eita! Sandro Pedroso, o ex-genro do cantor Leonardo, postou uma foto em seu Instagram em que aparece em uma cama de hospital. Pela rede social, ele fez uma reflexão, mas não explicou exatamente o que aconteceu com ele, para que precisasse receber cuidados médicos:

Graças ao meu bom Deus foi só um susto! Mas o que me aconteceu hoje me fez refletir MUITO sobre a vida e o que está acontecendo com todos nós! Ei, o que você está fazendo da sua vida realmente está valendo a pena? Eu pensei MUITO nas pessoas que eu amo na hora da angústia, realmente achei que era o meu último dia! E sabe o que me veio na cabeça nesse momento de angústia? Como foi que eu me despedi de cada pessoa que eu amo, algumas eu pensei: Nossa, eu poderia ter dado um abraço mais forte, e outra eu pensei; eu poderia ter passando mais tempo naquele dia com aquela pessoa!

Por fim, disse:

Se você está lendo esse post, faça isso agora mesmo, ligue agora para as pessoas que você ama e diga o quanto as AMA! Peça perdão ou de o perdão se for necessário, porque você pode estar fazendo isso pela última vez! Obrigado, meu Deus, pelo livramento!

Como você já deve saber, Sandro Pedroso era casado com Jéssica Costa, a filha de Leonardo. O casamento não era algo aprovado pelo cantor, que tinha seus problemas com Sandro. Pouco tempo depois, o relacionamento, que seria falso, acabou, e teria acontecido um barraco.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de Sandro não retornou o contato até o momento da publicação desta matéria.