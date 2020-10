15/10/2020 | 10:10



Marina Ruy Barbosa publicou uma foto ao lado do marido, o piloto e empresário Alexandre Negrão, em meio aos boatos de que estariam enfrentando uma crise no casamento. A atriz compartilhou um clique deles em frente ao espelho para celebrar o aniversário de 35 anos de idade dele, comemorado na última quarta-feira, dia 14.

Na legenda, Marina foi direta e apenas escreveu: feliz aniversário, completamento com emojis festivos.

Sem se declarar para o amado, como costumava fazer, Marina surpreendeu ao publicar uma foto com ele após meses sem cliques no Instagram. A última publicação que havia sido feita para ele foi no Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho.