Felipe Neto questiona se haverá 'cancelamento' após supostas traições de Gusttavo Lima

15/10/2020 | 09:10



Felipe Neto está dando o que falar no Twitter mais uma vez! Na noite da última quarta-feira, dia 14, o youtuber resolveu levantar um debate sobre o fim do casamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita, questionando os seguidores se haverá um cancelamento do cantor sertanejo por ser alvo de boatos de traição, assim como aconteceu com Luísa Sonza depois dela ter se separado de Whindersson Nunes em meio as acusações de que teria traído o humorista com Vitão.

Uma dúvida...Vai rolar campanha de dislike em massa nos clipes do Gusttavo Lima por terminar o casamento sob acusações de traição? Ou é só contra mulher mesmo? Só para eu entender..., escreveu Neto.

Os internautas reagiram à publicação de Felipe Neto e dividiram opiniões.

Após tantos comentários, Felipe Neto voltou ao Twitter para dizer que muita gente saiu em defesa de Gusttavo Lima e o atacaram na rede social:

Fiz esse tweet e uns hétero top saíram em defesa do Gusttavo Lima como se eu tivesse falado da mãe deles...Achei curioso. Mas o pior é ver como eles não têm grau intelectual o suficiente para entender que eu to falando que ninguém deve ser atacado. Só que atacam a mulher por machismo, pontuou, exibindo a imagem de uma mensagem que recebeu.