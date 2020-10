São Caetano duela com Pelotas atrás de recuperação

Do Diário do Grande ABC



15/10/2020



O objetivo principal do São Caetano para a temporada 2020, de retornar para a elite do Campeonato Paulista, foi concluído. Com o título da Série A-2 conquistado na segunda-feira, esta etapa ficou para trás. Agora, o time precisa se recuperar dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, onde aparece na última colocação do Grupo 8, com dois pontos ganhos e nenhuma vitória em quatro compromissos.

O próximo adversário é o Pelotas, com quem mede forças hoje à tarde, a partir das 15h, no Estádio Boca do Lobo, no Rio Grande do Sul. É a primeira vez que as equipes se enfrentam em competições oficiais. Os gaúchos aparecem, atualmente, na quarta colocação, com sete pontos ganhos.

Algumas mudanças marcam a nova etapa do Azulão após o último troféu conquistado. O técnico Alexandre Gallo, o zagueiro Domingos e o volante Everton Dias foram embora. De maneira interina, o ex-jogador Dininho comanda o grupo do banco de reservas. “É hora de nos recuperarmos no campeonato. A gente terminou bem o Paulista, com mérito e campeão. Agora é focar no Brasileiro. Temos uma camisa forte e precisamos fazer de tudo para conseguir a classificação”, comentou Dininho. “Os clubes do Sul sempre montam times competitivos para a divisão. A gente está preparado.”