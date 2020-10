Do Diário do Grande ABC



14/10/2020 | 23:59



Olhar pouco mais acurado faz com que o morador do Grande ABC confirme a informação de que a construção civil é um dos quatro setores da economia, entre os 14 existentes, que já se recuperaram das perdas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Há imóveis, comerciais e residenciais, sendo erguidos na maior parte das sete cidades, a demonstrar o vigor do segmento. Neste contexto, é importante saber que o governo federal, por meio da Caixa, determinou a redução dos juros de financiamento para a aquisição da casa própria. Trata-se de estímulo importante, que deve ser estendido às demais áreas. O Brasil precisa de fôlego para retomar a trajetória.

Reportagem publicada ontem na versão impressa do jornal O Estado de S. Paulo, um dos principais diários do País, mostrou como é desigual a recuperação dos negócios – a demandar políticas de incentivo por parte das mais variadas esferas administrativas, não apenas a federal. Revelou o texto jornalístico que apenas quatro setores voltaram ao nível comercial do pré-pandemia: além da construção civil, também se destacam o agronegócio, a alimentação e a tecnologia.

Estudo realizado pelo Itaú Unibanco, que serviu de base à reportagem, traz preocupação ao Grande ABC porque a economia regional é sustentada, em boa parte, pelos setores classificados como os “que tiveram forte queda na crise, com perspectiva de recuperação ainda lenta”. Encontram-se ali mercado automotivo, transportes urbanos, turismo, lazer, eventos e transporte aéreo de passageiros.

Além das montadoras de veículos, a região é sede da CVC, em Santo André, a gigante do ramo turístico que enfrenta dificuldade gigantesca para escapar da crise que minou seu principal atrativo, as viagens. Se os governos federal, estadual e municipais não se preocuparem com a sobrevivência desses setores, o cenário será desolador. Políticas de incentivo, assim como fez a Caixa ao anunciar juros mais baixos para a compra da casa própria, são muito bem-vindas e podem ser a salvação da economia nacional – e, por consequência, também da regional.