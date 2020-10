Donisete aciona Justiça Eleitoral contra Atila

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



15/10/2020 | 08:00



Ex-prefeito de Mauá e candidato ao Paço pelo PDT, Donisete Braga entrou ontem com representação na Justiça Eleitoral local acusando o prefeito Atila Jacomussi (PSB) de abuso de poder por realizar atividades de campanha em horário de expediente, ou seja, no período em que o socialista deveria estar despachando na Prefeitura. A campanha de Atila refuta ilegalidades.

Donisete elencou pelo menos duas agendas de campanha promovidas por Atila nesta semana durante o horário comercial. A primeira trata-se de reuniões, realizadas na terça-feira, por volta das 10h, em residências e empresas. Já a segunda foi cumprida ontem, pela manhã, na feira livre do Jardim Itapeva. “É certo que, durante o horário de expediente, o senhor prefeito, ora candidato à reeleição, deveria estar trabalhando e exercendo sua função de chefe do Executivo (...) Atila claramente preocupa-se mais com sua reeleição do que com a administração da cidade”, argumenta trecho do documento, que pede que o socialista seja proibido de realizar atividades eleitorais durante o horário de expediente.

A petição sustenta que Atila deve pedir licença da cadeira caso queira se dedicar à campanha eleitoral e cita o artigo 73º da Lei de Eleições, que prevê série de regras para garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos.

Ao Diário, a campanha de Atila não negou que o socialista tenha cumprido agendas de campanha durante o horário de expediente, mas alegou que a conduta é legal. "O prefeito não é servidor, portanto, não está enquadrado na vedação imposta pela lei eleitoral. “Lamentamos que a publicação do candidato Donisete Braga tenha atribuído falsa notícia de cometimento de crime ou de abuso de poder, inclusive valendo-se de lei que trata de tema diferente. Prefeito é um cargo de responsabilidade, que não possui carga horária definida. Como é sabido, Atila trabalha entre 16 e 18 horas por dia, revezando-se em reuniões, prestações de contas, caminhadas, despachos administrativos e outras atividades, sempre ouvindo a população, que são competência de sua função. É falsa e tendenciosa a publicação na tentativa de manchar a imagem e a atividade do prefeito Atila”, contestou a campanha governista, por meio de nota.