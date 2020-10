Câmara de Diadema reabre sessões para a população

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



15/10/2020 | 00:01



A Câmara de Diadema, presidida por Pretinho do Água Santa (DEM), candidato governista à sucessão, reabrirá hoje o plenário para que a população acompanhe as sessões de forma presencial. A decisão coincide com o período eleitoral e depois de o Grande ABC avançar para a fase verde no plano de flexibilização desenhado pelo governo do Estado na pandemia de Covid-19.



A presença de populares no plenário estava vetada desde meados de março, apesar de os trabalhos seguirem de forma presencial. Por causa da idade de alguns parlamentares – muitos possuem mais de 60 anos –, parte dos vereadores permanecerá participando das sessões semanais de forma virtual.



O Legislativo diademense alertou que a entrada de munícipes no plenário será restrita para garantir o distanciamento físico e evitar a possível proliferação da Covid-19. O atendimento presencial nos gabinetes já havia sido liberado.



A Câmara de Diadema, embora retome hoje de forma gradual os trabalhos presenciais no plenário, é um dos poucos legislativos na região que ainda mantêm as sessões de forma virtual – a Câmara de Santo André reveza as duas plenárias semanais entre presencial e virtual; em Ribeirão Pires, há debate para volta das atividades in loco. Desde o início da pandemia, a casa seguiu realizando os trabalhos de forma presencial, mas em meados de agosto o formato virtual foi adotado depois de o vereador Ronaldo Lacerda (PDT) testar positivo para a Covid-19.