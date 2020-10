Correção: Com 2 a mais, São Paulo arranca empate no fim na Copa do Brasil

14/10/2020 | 22:10



A nota enviada anteriormente contém um erro no título. O São Paulo terminou o jogo com dois jogadores a mais. Segue a versão corrigida:

Em mais um reencontro entre o técnico Rogério Ceni e o clube defendido por ele durante toda sua carreira como jogador, Fortaleza e São Paulo fizeram um grande jogo nesta quarta-feira, no Castelão, na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. Eletrizante, o jogo foi cheio de alternativas, teve duas expulsões do lado do time cearense e terminou empatado em 3 a 3 - foi a primeira vez que Ceni não saiu de campo derrotado pelo seu ex-clube.

O primeiro tempo foi eletrizante. Logo no início da partida, o Fortaleza conseguiu abrir o placar em uma jogada de bola aérea, muito trabalhada pelo técnico Rogério Ceni. Após cobrança de escanteio, Paulão ganhou no alto de Daniel Alves e cabeceou firme, mas o goleiro Tiago Volpi fez excelente defesa. Contudo, no rebote David foi mais rápido e abriu o placar.

Mesmo atrás do placar, o São Paulo não mudou sua forma de atuar. E foi recompensado com o gol de empate. Aos 15 minutos, Gabriel Sara foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Luciano chutou errado, mas Brenner, que tem sido o atacante mais eficiente do elenco tricolor, aproveitou que estava livre de marcação na pequena área e só escorou para as redes.

Mas não deu nem tempo do São Paulo pensar em uma virada e o Fortaleza estava na frente do placar mais uma vez. Aos 20, o lateral-direito Tinga carregou a bola pela intermediária em direção ao gol e arriscou um chute forte de fora da área. Tiago Volpi se esticou todo para tentar espalmar, mas em vão. A bola entrou no ângulo.

Com a vantagem no placar, o Fortaleza conseguiu ficar com a bola em seus pés com maior frequência. O time tentava cadenciar a partida, mas o São Paulo exercia forte marcação, se mantendo perto do gol adversário e não cedendo muitos espaços para os contra-ataques.

De tanto insistir, o São Paulo conseguiu empatar mais uma vez antes do fim do primeiro tempo. Aos 43, Gabriel Sara deu lindo toque de calcanhar para Igor Vinicius entrar em velocidade pela linha de fundo. O lateral cruzou forte para Luciano só escorar para marcar o segundo gol do time do Morumbi - o goleiro Felipe Alves quase conseguiu fazer a defesa.

Na segunda etapa, aos 10, Gabriel Sara fez excelente passe em velocidade para Brenner, que deu um drible de corpo no goleiro Felipe Alves e foi derrubado. No momento do lance, o árbitro deu cartão amarelo para o goleiro, mas após uma revisão de quase dez minutos feita pelo VAR (Árbitro de Vídeo), o goleiro foi expulso de campo.

A demora do VAR parece ter esfriado os jogadores do São Paulo. Aos 19, mesmo com um a menos o Fortaleza chegou ao seu terceiro gol. Juninho escapou pela direita e cruzou na cabeça de Gabriel Dias, que testou no canto esquerdo, sem chances para Volpi.

O Fortaleza teve a chance de marcar o quarto logo depois. Yuri César recebeu em velocidade, ganhou da defesa e bateu forte na saída do goleiro do São Paulo - a bola explodiu no travessão.

Perdendo, Fernando Diniz resolveu fazer uma alteração arriscada e sacou o zagueiro Bruno Alves para a entrada do meia Vitor Bueno. Depois, ainda mandou a campo Pablo e Paulinho Boia.

O jogo ficou ainda mais apertado para o Fortaleza aos 42 minutos, quando Carlinhos foi expulso de maneira infantil, por supostamente ter ofendido o árbitro. De tanto insistir, o São Paulo buscou o seu terceiro empate no jogo. Em mais uma linda jogada de Gabriel Sara, Daniel Alves entrou livre na área e cruzou rasteiro. No bate-rebate, Brenner fez mais um no jogo - foi o oitavo gol do atacante na temporada. Ele é o artilheiro da equipe em 2020 com um gol a mais do que Pablo.

Aos 54 minutos, mais polêmica - em uma revisão de um possível pênalti para o São Paulo, o árbitro consultou o VAR, mas decidiu não assinalar a penalidade. Mas o jogo terminou mesmo empatado em um grande 3 a 3.

Após a partida, Brenner preferiu elogiar a disposição dos jogadores do São Paulo na partida. "Sabemos que do outro lado tem um grande treinador, de uma grande equipe. Hoje tivemos um poder de reação muito bom, reagimos e buscamos o empate três vezes. O Fortaleza é um time muito qualificado, forte, que tem um bom contra-ataque. Infelizmente não saímos com a vitória, mas um empate fora de casa também é um bom resultado."

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 3 x 3 SÃO PAULO

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Jackson (Roger Carvalho), Paulão e Carlinhos; Felipe (Max Walef), Juninho, Ronald, Gabriel Dias e Romarinho; David (Yuri César) (Bruno Melo) . Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Igor Vinícius (Tchê Tchê), Diego, Bruno Alves (Vitor Bueno) e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - David, aos 5, Brenner, aos 16, Tinga, aos 20 minutos do primeiro tempo. Gabriel Dias, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe, Max Walef e Reinaldo.

CARTÕES VERMELHOS - Felipe Alves e Carlinhos.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza.