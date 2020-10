Ayres Fernando Rodrigues



15/10/2020 | 07:00



1 – O que é osteomielite?

É uma infecção que acomete os ossos.



2 – Quais são as causas da doença?

Existem causas externas, como um ferimento, por exemplo. E causas internas, como uma infecção de garganta, que pode levar o germe até o osso.



3 – Quais são os tipos de infecção existentes?

Elas podem ser agudas, quando a doença é recente. Ou crônicas, quando os sintomas aparecem após alguns meses de contágio.



4 – Como é feito o diagnóstico?

Através da tríade: clínica (sinais e sintomas), exames de imagem (raio X, tomografia, ressonância etc) e exames laboratoriais (hemograma, provas inflamatórias, entre outros).



5 – Como é o protocolo de tratamento?

Poderá ser clínico, com uso de antibióticos específicos para determinados germes; e cirúrgico, com a ressecção de todo o osso infectado e uma posterior reconstrução, caso seja necessário.



6 – Em quanto tempo a pessoa costuma ter alta?

É muito relativo, geralmente após o término do protocolo de tratamento instituído. Porém, devem ser realizados controles semestrais ou anuais, com exames clínico, de imagem e de laboratório. Isso porque a osteomielite pode voltar após muito tempo sem sintomas evidentes.



7 – O que fazer para prevenir a osteomielite?

Manter-se sempre saudável: alimentar-se bem, cultivar hábitos de vida saudáveis, evitar álcool e cigarro. Essas atitudes levarão a uma imunidade adequada para o combate a um possível transmissor.



8 – Onde tratar?

O Hospital Ifor conta com um grupo especializado no tratamento das osteomielites, composto por ortopedista especializado em infecção osteoarticular, enfermeira especialista em feridas complexas, microcirurgião, infectologista, fisioterapeuta. Além disso, possui estrutura cirúrgica e de exames de imagem e laboratório.