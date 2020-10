Volta de Mario de Abreu gera incertezas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/10/2020 | 00:10



A autorização dada pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), para que Mario de Abreu (ex-PSDB, atual PDT) retome o mandato de vereador em São Bernardo estremeceu a bancada governista na Câmara e também aliados do prefeito Orlando Morando (PSDB). Isso porque o regresso de Mario de Abreu reacende todo histórico da Operação Barbatanas, conduzida pelo Ministério Público e que apontou existência de esquema de venda de cargos e licenças ambientais em sua administração, e também pode desfalcar a base dentro do Legislativo. Mario retoma a cadeira que estava com Ary de Oliveira (PSDB), suplente e aliado do Paço. Não se sabe como o pedetista vai voltar ao mandato – se com postura oposicionista ferrenha ou em uma ala independente. Mario terá, se nenhuma intercorrência acontecer no período, 75 dias de mandato. Que podem, ou não, causar dores de cabeça ao prefeito.

Visita

Marcos Bassi, diretor superintendente do Diário, recebeu ontem o ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT), que é candidato à Prefeitura de Diadema neste ano. Entusiasta da regionalidade, Bassi elogiou a profundidade do tema presente no plano de governo que o petista entregou a ele. Esse, aliás, foi o principal assunto da conversa entre ambos.

Indeferimento

O juiz eleitoral Marcos Alexandre Santos Ambrogi, da 174ª Zona Eleitoral de Mauá, indeferiu o registro de candidatura de Roberto Bergamaschi (PT) a vereador da cidade. Bergamaschi foi presidente do Independente Futebol Clube, que recebeu repasses da Prefeitura de Mauá como conveniada. Em 2008, Bergamaschi presidia o clube e Leonel Damo era prefeito do município. A prestação de contas da parceria foi reprovada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), em sentença assinada em 2013. Bergamaschi foi incluído na Lei da Ficha Limpa, por condenação por órgão colegiado (no caso, o TCE). Cabe recurso ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Ele conta com apoio do ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior (PT).

Passado e presente

Escolhido pelo vereador Sargento Lobo, prefeiturável do Patriota na eleição deste ano em Santo André, professor Roberto Francisco (Patriota) foi candidato a uma cadeira na Câmara no pleito de 2016. Estava na Rede Sustentabilidade, partido que figurou no arco de aliados do então candidato a prefeito Paulo Serra (PSDB). Ele recebeu, à ocasião, 319 votos. Professor Roberto tentaria novamente assento no Legislativo de Santo André, mas com a renúncia de Emanuel Teixeira (Patriota) na condição de vice de Lobo, foi alçado à chapa majoritária.

Pela mão

Candidato a vereador pelo PRTB em São Bernardo, Paulo Chuchu tem apostado muito em atrelar sua imagem à do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), de quem foi assessor antes de entrar na corrida eleitoral na cidade. Em vídeo divulgado nas redes, Eduardo lembra os 32 mil votos que recebeu de são-bernardenses no pleito de 2018, pede votos para Paulo Chuchu e dispara contra o PT: “Vamos provar que aqui não é o berço do (ex-presidente) Lula; aqui é terra de gente trabalhadora”.

Listagem

O perfil Vote Nelas Mauá, criado para divulgar as candidaturas femininas na cidade, realizou levantamento sobre os planos de governo dos prefeituráveis e mapeou quantas vezes a palavra “mulher” aparece na lista. André Sapanos (Psol) apresenta o termo quase 50 vezes. Amanda Bispo (UP), cerca de 20, índice semelhante de João Veríssimo (PSD) e José Roberto Lourencini (PSDB). Na contramão, conforme o levantamento, o policial federal Mauro Roman (PRTB) sequer citou a palavra.