Obituário - 15 de outubro

Ademir Medici



15/10/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, 12 de outubro

Aparecida de Oliveira Augusto, 87. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Mathilde dos Santos, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Marques, 82. Natural de Cedral (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ivonina Rocha Goulart, 77. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilza Aparecida da Silveira Krasucki, 72. Natural de São Paulo (Capital). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Curuçá.

José Pereira da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Autônomo. Dia 12. Crematório Vila Alpina.

José Bottura Filho, 67. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 12, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Honorato de Souza, 66. Natural de Coremas (Paraíba). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Servidor público aposentado. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Cruz Filho, 63. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rildo Zorzelli de Souza, 61. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Mecânico. Dia 12, em Santo André. Cemitério Municipal do Parque dos Indaiás, em Indaiatuba (São Paulo).

Lucimeire Souza dos Santos, 51. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Diarista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Rodrigues, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Funcionário público. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Paula Gomes de Paula, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Operadora de caixa. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 13 de outubro

Mário Oliveira Mendes, 51. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 9 de outubro

Jacira Rodrigues Valadares, 97. Natural de Aramirim (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Avelino Furlan, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Antonio Soares da Costa, 66. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia no Parque das Garças, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Paulo João de Carvalho, 65. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, sábado, dia 10 de outubro

Thereza Crucitti Szabo, 94. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia em Osasco (São Paulo). Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Bela Vista, em São Paulo.

Antonia de Lima, 85. Natural de Guapiara (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Euripedes Santana, 80. Natural de Capetinga (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Dazizo Pires dos Santos, 75. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Terezinha Sales Santana, 75. Natural de Cajamar (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Terezinha Cavalieri de Alencar, 73. Natural de Guararema (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova, em São Brnardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Pedrina Conceição da Silva, 67. Natural de Alvorada do Sul (Paraná). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Baeta.

Severino Manoel de Lima, 61. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Diva Canalle, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, segunda-feira, dia 12 de outubro

Jeneci Ferreira da Silva, 85. Natural de Coité do Noia (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Cemitério Municipal.

Teresinha Maria Felipe Santana, 77. Natural de Carpina (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12. Jardim da Colina.

João Alves da Silva, 71. Natural de Pianco (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Aloísio Belo dos Santos, 68. Natural de Murici (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal.

Luzineide Barbosa dos Santos, 53. Natural de Coité do Noia (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Débora Silva Dionísio Provencio, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.



Diadema, terça-feira, dia 13 de outubro

Maria de Fátima Medeiros Bertão, 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Crematório Vila Alpina.



MAUÁ

Izalto Ferreira de Oliveira, 86. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Fátima Britto Marques, 62. Natural de Espinosa (Minas Gerais). Residia em Mauá. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.