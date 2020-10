Conheça o luxuoso Fera Palace Hotel, em Salvador

Redação

Do Rota de Férias



14/10/2020 | 18:18



Construído em 1934 no Centro Histórico de Salvador (BA), na Rua Chile – a primeira do Brasil –, o Fera Palace Hotel esbanja luxo na capital baiana. Inspirado no Flatiron Building, símbolo de Nova York, o edifício monumental passou por uma extensa reforma.

Toda a fachada, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), bem como os 230 adornos externos e as 640 janelas de madeira maciça, foram restaurados, mas preservaram a originalidade do imóvel.

Fera Palace Hotel, em Salvador

De inspiração art déco, os 81 quartos do hotel dispõem de designs distintos, com móveis com forte identidade baiana. A decoração faz uso de diversos materiais regionais, como linho nas cortinas, sisal nos tapetes e algodão para o enxoval.

Os quartos apresentam cores diferenciadas, pisos originais de taco de madeira e metais e luminárias como estilo de época. Também chamam a atenção as esculturas expostas no lobby da artista plástica baiana Nádia Taquary, que retratam a cultura afro-baiana, sua história e identidade.

Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, o Fera Lounge, localizado na cobertura do hotel, é outro lugar de destaque. Ali é possível vivenciar momentos de relaxamento com drinques refrescantes. Uma piscina de borda infinita e a emblemática cúpula de cobre do edifício dão um toque especial ao rooftop, um dos mais descolados de Salvador.

Onde fica

O Fera Palace Hotel está localizado a uma breve caminhada e famosos pontos turísticos do Centro Histórico de Salvador, como o Elevador Lacerda (200 m), o Mercado Modelo (300 m) e a Igreja de São Francisco (400 m).