Grupo The Wanted pode voltar após o diagnóstico de tumor cerebral de um dos membros, Tom Parker

14/10/2020 | 18:10



O músico Tom Parker, de apenas 32 anos de idade, descobriu um tumor cerebral inoperável e tem baixa expectativa de vida. A notícia caiu como uma bomba no mundo do entretenimento e chocou os fãs do grupo The Wanted, do qual Tom fazia parte. Inclusive, os outros membros da banda fizeram questão de prestar sua solidariedade ao amigo nas redes sociais. No Instagram, Max George escreveu um lindo texto para mostrar que estava torcendo pela recuperação de Tom.

Primeiro de tudo... Acho que a coragem de Tom e Kelsey [esposa de Parker] ao anunciar essa situação é incrível. É obviamente um período devastador e assustador... mas para aqueles que não conhecem Tom, eu direi isso. Não existe nada que ele tenha desistido e ele nunca recebeu um não como resposta. Seu coração tem o tamanho de leões, e sua dedicação e paixão sempre estiveram com o The Wanted e fizeram com que todos nós olhássemos para o caminho certo. Falando como um irmão, um amigo e um membro do grupo... Eu sei que você conquistará isso assim como você fez com qualquer outro desafio que já enfrentou. Estamos todos juntos nesta jornada... e eu mal posso esperar para voltar aos palcos com você e com os caras e ter uma celebração apropriada quando você estiver melhor. Você ganhou essa, meu cara. Eu amo você, Kels e toda a família, com todo o meu coração, e eu estarei bem aqui.

Nathan Sykes também prestou uma homenagem a Tom em suas redes sociais.

Tenho tentado elaborar o que vou dizer há dias, mas simplesmente não existem palavras. É uma situação extremamente cruel e inacreditável. Mesmo assim, Tom atacará isso com o mesmo vigor que tem com tudo que ele já colocou sua mente. A força de Tom e Kelsey e a coragem deles é incrível, como foi mostrado na entrevista publicada hoje. Eu amo e apoio Tom e Kels e eu estarei atrás de cada passo que eles derem nessa luta. Por favor, mantenha toda a família nas orações de vocês e mande-os todo o amor, apoio e positividade que vocês puderem.

Siva Kaneswaran foi outro que falou publicamente sobre o caso de Tom, prestando apoio ao amigo.

Tom e Kelsey, estamos com vocês sempre. Eu sei de uma coisa. Esse cara sempre deu 150% em tudo que ele faz e é assim que eu sei que ele irá passar por isso. Mandando amor e positividade para vocês, amigos.

Já Jay McGuiness deixou um comentário em uma das fotos de Parker.

Você sempre foi um em um milhão. Eu te amo, Tom. Vamos continuar.

Depois de todas essas mensagens, começaram a surgir alguns rumores na internet sobre uma possível volta do The Wanted. Segundo informações do site Mirror, os cantores estariam planejando um retorno para o próximo ano. Uma fonte afirmou que eles querem celebrar o sucesso da banda - e o mais empolgado para isso seria Max.

- Max sempre esteve aberto em voltar para o grupo e marcar um dos aniversários da banda. Aqueles anos foram alguns dos melhores da vida deles e todos eles adoram performar. Por várias razões, alguns dos rapazes se separaram, mas agora parece que no próximo ano, dependendo de como tudo correr, eles poderiam fazer algo para marcar quão longe o grupo chegou, comentou um informante.

O The Wanted se formou em 2009 e vendeu cerca de 600 mil álbuns durante a carreira. Suas músicas ainda alcançaram boas posições nas principais paradas de sucesso, principalmente no Reino Unido, de onde os meninos são.

Esta não é a primeira vez que surgem boatos relacionados à volta do The Wanted. Em abril deste ano, os fãs tinham certeza de que os meninos se reuniriam após eles terem ativado a página do Facebook do grupo depois de anos. Será que agora, com o tumor de Tom, as coisas irão mudar?