Bolsonaro diz a eleitor valorizar o voto e que jamais escolherá candidatos do PT

14/10/2020 | 16:43



Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira, 14, que a população valorize o voto nas eleições municipais deste ano e reforçou sua posição contra candidatos do PT. Acompanhado do ex-líder do governo na Câmara, deputado Victor Hugo (PSL-GO), o presidente comentou a situação do município de Anápolis (GO) e afirmou que "jamais" votaria em um candidato petista.

"O passado recente aconteceu há pouco tempo. O que é que esse partido (PT) fez pelo Brasil? Vão querer eleger prefeitos por aí? Eu não sou eleitor de Anápolis, mas, se fosse, eu não votaria no PT. O que eu posso falar para vocês é isso", afirmou para um grupo de pessoas em frente ao Palácio da Alvorada, recebendo palmas pela fala.

"Agora parece que o País quer regredir, voltar ao passado. É olhar a Venezuela, olhar a Argentina, pô. Pelo amor de Deus, valorize seu voto. Desconheço os candidatos lá em Anápolis, mas jamais votaria em um candidato do PT", reforçou.

O assunto das eleições municipais, marcadas para novembro, foi introduzido por um apoiador não identificado que perguntou as chances do partido de esquerda conquistar muitas prefeituras neste ano. "Olha, o povo tem que escolher seu destino. Olha o destino que o povo escolheu na Argentina", respondeu Bolsonaro.

O chefe do Executivo então perguntou para Victor Hugo se o PT poderia sair vitorioso em municípios grandes do Goiás. "Estou muito preocupado com Anápolis, uma cidade importantíssima para o Brasil, não só para o Goiás. A gente não pode perder de maneira alguma para o PT", disse o deputado.

Em Anápolis, a corrida eleitoral tem nove candidatos na disputa pelo Executivo municipal. Antônio Gomide é o representante do PT nas eleições. Atualmente deputado estadual, Gomide já foi vereador e prefeito por dois mandatos em Anápolis, além de ter concorrido ao governo do Estado em 2014.

Nesta tarde, nas redes sociais, Victor Hugo compartilhou trecho da conversa com os apoiadores e escreveu: "Precisamos vencer a esquerda nessas eleições e consolidar a direita como a melhor e única opção para nosso País."