14/10/2020 | 16:11



Juliana Paes chocou os seus seguidores do Instagram ao aparecer com um visual totalmente diferente. Na última terça-feira, dia 13, a atriz contou que a mudança foi feita especialmente para o aniversário do marido Carlos Eduardo Baptista, que completou 43 anos de idade. Na legenda da foto publicada nas redes sociais, Juliana ainda agradeceu aos responsáveis pelo novo look: o cabeleireiro Fellipe Parks e o fotógrafo Guilherme Lima.

Look para o aniversário do boy: OK. (meninos! Sem palavras para agradecer vocês!), escreveu a artista.

As tranças da beldade foram bastante elogiadas na internet, inclusive por colegas de profissão como Ary Fontoura e Rômulo Estrela. E você, o que achou?