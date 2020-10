Após ter título de bilionária retirado, Kylie Jenner fica para trás por ser mais pobre que a irmã, Kim Kardashian

14/10/2020 | 16:10



Como você viu, Kylie Jenner saiu na capa da Forbes como a pessoa mais jovem a alcançar o patrimônio de um bilhão de dólares, equivalente a quase seis bilhões de reais. Entretanto, a própria revista retirou o título, já que investigou mais a fundo os documentos financeiros da empresária e constataram que Kylie teriam cometido uma fraude. Na época, a jovem teria apenas 900 milhões de dólares, e não o tão superestimado bilhão.

Eis que estamos em outubro de 2020 e a Forbes resolveu falar sobre a fortuna de Jenner de novo - desta vez, comparando a modelo com uma das irmãs, Kim Kardashian. E não só Kylie não recuperou seu título de bilionária, como ainda ficou para trás por ser mais pobre que Kim. É mole?

De acordo com o veículo, as vendas da marca de maquiagem de Jenner, a Kylie Cosmetics, caíram drasticamente por causa da pandemia do novo coronavírus. Com isso, a filha queridinha de Kris Jenner teve a fortuna estimada em 700 milhões de dólares, quase quatro bilhões de reais.

Por outro lado, Kim se deu bem ao fechar um acordo e ter vendido 20% de sua empresa, a KKW Beauty, para a Coty, o que fez com que a marca fosse valorizada e a companhia passasse a valer um bilhão de dólares. A esposa de Kanye West sofreu do mesmo mal que a irmã e teve parte de suas vendas prejudicadas, mas mesmo assim teve um lucro de 780 milhões de dólares, aproximadamente quatro bilhões e 300 mil reais.

Entretanto, quem se deu bem mesmo foi Kris Jenner. A matriarca da família possui 4,9% da Kylie Cosmetics e 8% da KKW Beauty, além de obter 10% do produto de venda das duas empresas. Kris também possui uma renda estável só pelo império que construiu na televisão com o reality Keeping Up With The Kardashians, já que recebe 100 mil dólares por episódio, cerca de 558 mil reais, e mais 10% do que suas filhas ganham com o programa.

Este ano, a fortuna da mãe das Kardashians foi avaliada em 190 milhões de dólares, ou seja, um bilhão de reais. Mesmo sendo menos do que Kim e Kylie, ela sempre terá uma rendinha extra por agenciar a carreira das filhas, não é?