Cardi B publica nude por engano e se defende: Eu costumava ser uma stripper, então tanto faz

14/10/2020 | 15:10



Na última terça-feira, dia 13, Cardi B acabou espantando os internautas ao postar, por engano, uma foto sua fazendo topless no Stories do Instagram. De acordo com o Inquisitr, apesar de ter apagado a postagem rapidamente, alguns dos seguidores da cantora conseguiram tirar da print da imagem, que logo passou a circular nas redes sociais.

A rapper então decidiu comentar sobre o assunto no Twitter através de um clipe de voz, afirmando que foi um erro seu e que não havia nada a ser feito, mas questionando o motivo de os internautas fazerem a imagem circular:

Senhor, por quê? Por que c*****o vocês têm que me fazer tão estúpida e retardada? Por quê? Quer saber, não vou me culpar por isso. Vou só tomar meu café da manhã e depois vou para uma festa. Não vou pensar nisso... Não, não vou. Okay? É o que é. Uma m***a aconteceu. F***-se, não é nem a primeira vez. Eu costumava ser uma stripper, então tanto faz. Ai, meu Deus.

Cardi ainda publicou uma mensagem em seu Stories, dando a entender que havia um boato de que alguém teria postado a imagem de propósito:

Eu não postei nenhum Stories sobre processar alguém. Ninguém será processado. Foi meu erro. M****s acontecem.

Closet de dar inveja

Já na madrugada desta quarta-feira, dia 14, Cardi B deixou os fãs boquiabertos ao postar uma foto exibindo sua coleção invejável de bolsas da marca Hermès Birkin. Na imagem, é possível ver 23 modelos em tamanhos, cores e estampas diferentes. Vale ressaltar que o preço médio das bolsas da marca francesa é de 35 mil e 860 dólares - algo em torno de 200 mil reais.

Na legenda, a musa escreveu simplesmente:

Escolha uma cor.