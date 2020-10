As casas mal-assombradas do Halloween da Universal, em Orlando

Redação

14/10/2020 | 14:48



O famoso Halloween da Universal, em Orlando, já está assombrando quem visita o complexo temático. Desde o fim de setembro, uma programação especial foi criada para celebrar a data nos parques, com destaque para a estreia de duas casas mal-assombradas: Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives e Revenge of the Tooth Fairy.

Para comemorar o Dia das Bruxas, o parque liberou aos visitantes usar fantasias de Halloween. Assim, fica mais divertido, sobretudo para as crianças, participar de brincadeiras do tipo “Gostosuras ou Travessuras” e fazer caças a tesouros.

Halloween da Universal

Casas mal-assombradas

As novas casas mal-assombradas do Halloween da Universal contam com cenários assustadores e uma série de criaturas prontas para assustar os corajosos que as acessam. Em “Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives”, Frankenstein, um dos monstros mais notórios da Universal Pictures, dá o ar da graça.

Já em “Revenge of the Tooth Fairy”, os visitantes são imersos em uma história original que revela um ritual sombrio por trás de uma inocente tradição da infância.

O acesso às duas casas mal-assombradas está incluso na admissão regular à Universal Studios. Filas virtuais estão sendo adotadas, dependendo da procura. Para recorrer a elas, é preciso baixar o aplicativo oficial do Universal Orlando Resort e selecionar um horário.

Vale ressaltar que as casas mal-assombradas podem ser muito intensas para crianças pequenas e não são recomendadas para visitantes menores de 13 anos.

Confira outros destaques do Halloween da Universal.

Fantasie-se nos parques

Neste ano, os visitantes podem compartilhar seu espírito de Halloween e vestir fantasias family-friendly enquanto visitam o Universal Studios Florida e o Universal’s Islands of Adventure. Acesse o site para ver as diretrizes completas dos trajes.

Islands of Adventure

Enquanto se aventuram pelo parque Islands of Adventure, visitantes de até 12 anos podem curtir a experiência “Gostosuras ou Travessuras”, na qual é possível coletar doces de Halloween em lojas marcadas com sinalização de abóbora.

Universal Studios Florida

Os visitantes podem participar da Perseguição aos Espantalhos da Universal Studios. Trata-se de uma nova caça ao tesouro, que leva a todos a encontrar espantalhos e colecionar selos em 13 lojas espalhadas pelo parque. Um surpresa de Halloween aguarda quem concluir a brincadeira.

Cuidados

Em nota oficial, a Universal Orlando divulgou que segue implementando procedimentos e diretrizes de saúde e segurança com foco em “triagem, distanciamento e higienização”. As práticas são aplicadas a todas as experiências que ocorrerem durante a temporada de Halloween.

As principais medidas incluem triagem de visitantes e membros da equipe, recomendação de distanciamento social, exigência de máscaras faciais, limitação da capacidade nos parques, atrações e hotéis e aumento dos procedimentos de limpeza e sanitização.