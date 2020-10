14/10/2020 | 14:31



A rede Cinemark anunciou nesta quarta-feira, 14, que irá exibir o novo documentário do BTS em 29 de outubro.

Break the Silence: The Movie, da banda de k-pop, revela os bastidores e os melhores momentos da mais recente turnê mundial Love Yourself: Speak Yourself, que percorreu grandes cidades ao redor do mundo por 351 dias.

A produção inclui cenas gravadas durante a passagem do grupo pelo Brasil em maio do ano passado.

A pré-venda começa no site oficial do Cinemark nesta quinta-feira, 15; clique aqui para saber mais.

Além de cantar e se emocionar, o público vai poder conferir um pouco da rotina da banda para além dos palcos.