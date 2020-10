Rafa Kalimann impressiona com micro biquíni de oncinha e monta piscina de plástico em mansão; confira!

14/10/2020 | 14:11



Rafa Kalimann fez sucesso no Instagram ao publicar uma foto de biquíni na última terça-feira, dia 13. A influenciadora vestiu uma peça micro com estampa de oncinha e caprichou nos detalhes, usando uma corrente de ouro na cintura e um chapéu para compor o look. O clique teve uma repercussão positiva e Rafa recebeu inúmeros elogios nos comentários da publicação. Que corpo, hein?

Outra imagem que chamou a atenção foi uma de Rafa dentro de uma piscina plástica. A ex-BBB armou a piscina no jardim de sua mansão em Goiânia e aproveitou para curtir o calorzão ao lado de seus animais de estimação:

Tarde com eles aqui em casa, tentando aliviar o calor que está em Goiânia. Onde você mora tá quente também?, perguntou a influencer.