Thais Fersoza e Michel Teló celebram seis anos de casados: Que venham mais 60!

14/10/2020 | 14:10



Alguns casais estão há tanto tempo juntos que nos fazem acreditar que o amor pode sim ser para sempre! E no dia 14 de outubro, Thais Fersoza e Michel Teló celebraram seis anos de casados! Por meio das redes sociais, a atriz postou uma foto dos dois e escreveu o seguinte texto:

Pra você eu digo SIM todos os dias da minha vida! Por você, com você... pela nossa família. A minha melhor escolha diária. A minha maior certeza! O melhor da minha vida! Obrigada por ser esse tantão que você é! E como eu disse, te amo infinitamente mais hoje, você tá infinitamente mais gato, mais charmoso, mais gostoso, mais tudo! Como te admiro... feliz seis anos de casados pra nós! Que venham mais 60!!!

Já Teló fez uma série de vídeos bem fofa em que mostra Thais com os filhos, Melinda e Teodoro, no colo, cantando Hello, Goodbye, dos Beatles:

- Aniversário de casamento e sabe o que a gente ganhou? Um show dessa turminha aqui, ó! Melinda já fez show, já cantou... eles estão cantando, fazendo o show do aniversário de casamento do pai e da mãe!

Depois, ainda acrescentou:

- Vamos curtir o nosso dia. Seis anos de casados, coisa mais gostosa. Olha isso aqui, realização.

Muito amor, né?