Atores de Two And a Half Men prestam homenagem após morte de Conchata Ferrell, a Berta da série

14/10/2020 | 13:10



Na última segunda-feira, dia 12, a atriz Conchata Ferrell, conhecida por viver Berta em Two And a Half Men, morreu aos 77 anos de idade, após parada cardíaca.

E os atores principais da sitcom, Charlie Sheen e Jon Cryer, não deixaram de prestar suas homenagens. No Twitter, Sheen escreveu:

Uma querida. Uma amiga genuína, uma perda chocante e dolorosa. Berta, suas habilidades para cuidar da casa eram suspeitas, mas como você cuidava das pessoas era perfeito.

Já Cryer postou:

Ela foi um lindo ser humano. Berta era ranzinza como invenção dos roteiristas. Chatty era calorosa e vulnerável, e essas eram suas forças. Me lembro do primeiro dia dela da série. Era nosso segundo episódio e eu me senti tão sortudo que ela tivesse no programa. Eu falei como era fã dela, e ela simplesmente se negou a acreditar em mim. Tive que recordá-la de sua participação em uma série dos anos 70, aí ela acreditou. (...) Se você sentir vontade, veja um pouco do trabalho dela, como Edward Mãos de Tesoura, Erin Brockovich ou trabalhos antigos como Network.