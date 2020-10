Governo fornecerá chips com internet para alunos e professores da rede estadual

Miriam Gimenes

14/10/2020 | 12:44



A partir do inicio de novembro alunos e professores da rede estadual de ensino deverão receber chips com internet que deverão ser utilizados nas aulas remotas. O anúncio acaba de ser feito pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Ao todo, serão beneficiados mil estudantes e 250 mil profissionais da educação. O investimento foi de R$ 75 milhões.

Serão atendidos alunos inscritos no cadastro único do governo federal - no total, a rede estadual tem 3,5 milhões de alunos. "Vai ajudar meninos e meninas a permanecerem nas aulas, já que as tentações momentâneas de evasão são enormes, inclusive pela situação econômica ocasionada pela pandemia", diz o secretário da Educação, Rossieli Soares. Serão atendidos estudantes de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental. "Garantir que os alunos permaneçam na escola e mantenham o aprendizado é fundamental", ressalta.

O governo também começará amanhã a testagem de 10 mil alunos e 9.300 professores da rede estadual.