Lily James aparece em vídeo dizendo que comete erros o tempo todo - após ser flagrada com ator casado

14/10/2020 | 12:11



Lily James, atriz de Cinderela e Mamma Mia, falou com a Harper's Bazaar do Reino Unidos sobre seu novo filme, Rebecca, onde vive a protagonista.

Mas, o que chamou a atenção foi uma fala dela sobre erros. Isso porque, dias atrás, ela foi clicada em clima bem íntimo com Dominic West, ator de The Affair, que é casado há dez anos.

- Cometo erros o tempo todo. A vida é assim - eu nunca gostaria de fugir de uma situação, ou ficar com medo demais para agir, acho que é melhor se jogar naquilo. Se seus instintos estão certos, mesmo se eles estejam errados, você se recupera e aprende.

Em setembro, ela já havia dito, segundo o The Sun, que o conselho que daria para ela mesma mais jovem seria:

Não fique obcecada por garotos, ande mais com suas amigas mulheres.

James terminou um namoro de cinco anos com Matt Smith, ator de The Crown, no começo de 2020. Depois, ela foi apontada como affair de Chris Evans, voltou com o ex e terminou de novo.

Já Dominic continua firme e forte com a esposa, tendo até posado com ela para cliques dos fotógrafos, após voltar para casa da viagem - aparentemente - romântica a Roma com Lily.