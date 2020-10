14/10/2020 | 12:10



O Rock in Rio Lisboa, que aconteceria esse ano, foi adiado para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. E agora, o festival confirmou dois grandes nomes brasileiros para o evento: Ivete Sangalo e Anitta!

Enquanto a cantora de axé irá se apresentar no dia 20 de junho, ao lado de Black Eyed Peas, a funkeira canta no dia 27, uma semana depois, no mesmo dia que Post Malone e Jason Derulo!

Também estão confirmados no festival Liam Gallagher, Duran Duran, Foo Fighters, The National, A-Ha e a banda Bush. Demais, né?

No site oficial, os ingressos já estão à venda!

Já o Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro, deve contar com a presença de Justin Bieber!