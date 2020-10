Meghan Markle compara internautas a usuários de drogas em palestra virtual com ingresso a nove mil reais

14/10/2020 | 12:10



Meghan Markle tomou conta dos holofotes recentemente ao comparar internautas a usuários de drogas durante uma palestra virtual organizada pela revista Fortune, que custou cerca de mil e 750 dólares, o equivalente a nove mil e 727 reais conforme a cotação desta quarta-feira, dia 14. Convidada para falar sobre lideranças no Fortune?s Most Powerful Women Nex Gen Virtual Summit, a ex-atriz evitou citar diretamente a Família Real, referindo-se a ela como a instituição.

- Há poucas coisas no mundo que você chama aqueles envolvidos com elas de usuários. Pessoas viciadas em drogas são chamadas de usuários e pessoas nas redes sociais são chamadas de usuários. Alguma coisa, algorítmica, está criando essa obsessão. Há algo algorítmico que fomenta essa obsessão e me parece pouco saudável para muita gente, declarou Markle, conforme noticiado pelo jornal.

E continuou, dizendo:

- Tenho muitas preocupações com pessoas que ficam obcecadas por isso, é algo que se tornou tão parte da nossa cultura a ponto de ser um vício.

Markle disse ter se afastado das redes sociais desde sua saída da Família Real Britânica, fazendo uma menção indireta à realeza:

- Tínhamos uma conta no Instagram administrada pela instituição e nosso escritório no Reino Unido, mas nós não administrávamos, envolvia toda uma equipe. Tomei a escolha pessoal de não ter uma conta, então não sei o que está acontecendo por aí e isso tem me feito muito bem, afirmou sobre sua decisão de se afastar das redes.

A saída dela e de Príncipe Harry da Família Real foi anunciada em janeiro de 2020, sendo oficializada a partir de abril de 2020. Desde então eles estão vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos.