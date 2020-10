VW Taos tem LED na grade, porte de Compass e chega em 2021

Leo Alves

Do Garagem360



14/10/2020 | 11:18



O novo VW Taos foi revelado oficialmente na noite da última terça-feira (13). Durante um evento online, a marca alemã apresentou pela primeira vez o seu novo SUV sem camuflagem. Criado para brigar no segmento médio dos utilitário, que atualmente é dominado pelo Jeep Compass, ele será lançado na América Latina no segundo trimestre de 2021.

Visual do VW Taos

Criado para ocupar a faixa entre o T-Cross e o Tiguan, o Taos tem elementos de design que o diferenciam – um pouco – dos SUVs menores da Volkswagen. Ao contrário de Nivus e T-Cross, ele não utiliza uma régua traseira para unir as lanternas. Na dianteira, o desenho lembra o do SUV cupê da marca, mas há um detalhe em black piano no para-choque e a grade ostenta um filete com luzes de LED.

Internamente, a cabine segue o desenho interno do Nivus, tendo até mesmo a central multimídia VW Play de 10,1 polegadas. Segundo a marca, o Taos terá detalhes em soft touch e couro no painel, além da iluminação ambiente que pode ser personalizada em até 10 cores.

Motor e segurança

Sob o capô, o modelo será equipado com o propulsor 1,4L TSI de 150 cv. Ele será acoplado ao câmbio automático de seis marchas e a tração será dianteira em todas as versões.

Já em termos de segurança, a Volkswagen anunciou que o Taos será equipado com controle adaptativo de cruzeiro (ACC) com stop and go – caso o veículo à frente pare completamente e arrance em até 3 segundos, o Taos é capaz de realizar o mesmo movimento.

Além desse item, ele terá a frenagem autônoma de emergência (AEB) com detector de pedestres, e os sensores que detectam ponto cego e tráfego traseiro. O farol do Taos conta com a tecnologia IQ. Light, que amplia o alcance das luzes de LED do conjunto. Já o Dynamic Light Assist ajusta o facho dos faróis para evitar o ofuscamento dos demais motoristas.