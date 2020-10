Kyoto, no Japão, é eleita a melhor metrópole do mundo em 2020

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



14/10/2020



Kyoto, no Japão, foi apontada como a melhor metrópole do mundo em 2020 na premiação anual realizada pela Condé Nast Traveler Reader’s Choice. O ranking foi elaborado com base nas opiniões dos mais de 7 milhões de leitores que a conceituada publicação tem no mundo.

Além da japonesa Kyoto, Lyon, na França, e Singapura fecham o top três das melhores metrópoles do mundo em 2020. A premiação também apontou as melhores cidades pequenas do mundo em 2020, com San Miguel de Allende no México, Chiang Mai, na Tailândia, e Mérida, no México, ocupando as três primeiras colocações.

Melhores metrópoles do mundo em 2020

Confira a lista das 10 melhores metrópoles do mundo em 2020 indicadas pela Condé Nast Traveler Reader’s Choice: