Duda Reis rebate comentários de que estaria com Nego do Borel por fama e dinheiro: - Jamais faria uma coisa dessas

14/10/2020 | 11:10



Duda Reis está com 19 anos de idade e, durante entrevista no programa Luciana By Night, abriu o jogo sobre seu relacionamento com Nego do Borel, de 28 anos. Sincera, ela reforçou que jamais teria ficado com o cantor se fosse por fama e dinheiro.

- O discurso era de que eu estaria com ele só por conta da fama e do dinheiro. Jamais faria uma coisa dessas e, assim, de uma maneira bem humilde, eu nunca precisei disso. Eu o amo e ponto, afirmou Duda rebatendo as críticas que recebe pelo relacionamento.

Na conversa, ela fez questão de reforçar que não depende do noivo.

- As pessoas acham que eu não trabalho, que eu não ralo pra caramba, que eu não faço nada, que tudo é fácil. Mas não é não. Eu tenho 19 anos, sou independente financeiramente, eu pago minha faculdade, eu pago as minhas contas, eu faço tudo.

Duda também aproveitou para criticar a cultura do cancelamento, revelando que por um bom tempo sofreu bastante por conta de comentários negativos sobre sua aparência.

- Acho isso super errado. Sempre deixo muito claro para os meus seguidores que sou um ser humano, que vou errar, acertar e está tudo bem. A questão é que ninguém pode pegar um único erro da pessoa e defini-la totalmente por isso, declarou.

No programa, Duda também participou do jogo Eu Nunca, em que revelou que nunca mandou nudes, e, também, deu alguns detalhes sobre a vida amorosa. Questionada sobre os momentos a sós com o noivo, ela contou:

- Sempre na hora que a gente vai dormir. [...] De manhã não dá. Ai que preguiça. E ele vai estar no 13º sono, disse rindo.

Por fim, ela falou sobre o sonho de morar fora do Brasil, afirmando que se inspira em atrizes internacionais como Natalie Portman e Scarlett Johansson. Ela, inclusive, afirmou que a possibilidade se mudar está sendo muito discutida com o noivo. Será que eles vão mesmo?