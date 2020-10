Produção de petróleo e gás teve queda consistente em setembro, de 5%, diz MME

14/10/2020 | 10:14



Em setembro houve redução consistente na produção de petróleo e gás natural no Brasil, segundo estimativa do Ministério de Minas e Energia (MME), com queda da ordem de 5% em relação a agosto, informou o órgão no 26º Boletim de Monitoramento Covid-19 semanal. A produção nas refinarias também caiu na última semana, com o fator de utilização das unidades reduzido de 76,8% no dia 27 de setembro, para 69,2% na segunda-feira (12), devido às paradas totais das refinarias Reduc, no Rio de Janeiro, e Recap, em São Paulo.

No dia 2 de outubro, uma interrupção no fornecimento de energia pela empresa que abastece a região onde está a Refinaria Duque de Caxias (Reduc), e que atingiu diversos municípios do Rio de Janeiro, levou à parada geral da refinaria, disse a Petrobras.

Segundo a estatal, a parada foi realizada com total segurança, tendo a refinaria iniciado os procedimentos para a retomada das unidades seguindo todos os padrões de segurança necessários. Algumas unidades já retomaram a produção, devendo as demais concluir o processo de partida até sexta-feira (9).

A companhia observou, porém, que três unidades da Reduc estão em parada programada de manutenção, com previsão de retorno para os dias 15 e 18 de outubro. Em seguida, no dia 25 de outubro, entrarão em manutenção programada as unidades do complexo de Coque, com previsão de retorno para 30 de novembro.

Já a Refinaria de Capuava (Recap), em Mauá (SP), entrou em manutenção programada no dia 3 de outubro com duração prevista de 35 dias, e, segundo a Petrobras, "trata-se de um procedimento de rotina nas instalações industriais da companhia e segue itens normativos e padrões internacionais de segurança".

A Petrobras destacou que, mesmo com as paradas programadas, o abastecimento do mercado de combustíveis está garantido. As manutenções são realizadas dentro das normas de segurança diante do risco de contaminação da pandemia covid-19, afirmou.