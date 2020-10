Após ex pedir para Luana Piovani ir até Israel, fãs apontam que ele ficou sem resposta: Vai pra Portugal você, homem!

14/10/2020 | 09:10



Recentemente, Luana Piovani recebeu uma mensagem do ex-namorado, Ofek Malka, por meio do Instagram! Ao postar um álbum com duas fotos, uma sua e outra de uma onça, a atriz escreveu o seguinte na legenda:

Mamãe saiu da jaula.

O jogador de basquete, então, comentou:

Linda! Você pode voar para Israel com essas belas asas?

A ex de Pedro Scooby curtiu o comentário, mas não respondeu - pelo menos não abertamente.

Os fãs logo perceberam a interação e se dividiram entre falar para ele ir até Portugal, onde Luana mora, ou para apontar que o bonitão ficou no vácuo:

Onça não sabe voar!! Vai pra Portugal você, homem! Corre.

Por que você não viaja até Portugal? Ela tem que ir até você, Ofek? (...) Preguiça, disse outra seguidora, que recebeu o apoio de Luana, já que a atriz curtiu o comentário.

Se realmente gosta dela, pegue um voo pra Portugal! Por que só ela tem que gastar uma fortuna pra vê-lo? Acorda! A estrela aqui é Luana!

Tadinho, gente... sério... que dó, tão apaixonadinho.