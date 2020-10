Na saída, Gallo critica atraso de salário e diz que ‘tudo era difícil’

Luis Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



14/10/2020 | 09:06



Minutos após a conquista do título da Série A-2 do Campeonato Paulista, o São Caetano surpreendeu ao anunciar a saída do técnico Alexandre Gallo e agradecê-lo pelo trabalho desempenhado. Na mesma noite de segunda-feira, o treinador foi às redes sociais para, no mesmo tom, enaltecer o empenho dos atletas, funcionários, do ex-diretor Paulo Pelaipe e o do mecenas da equipe, Saul Klein. Em mensagem enviada à equipe de reportagem do Diário, entretanto, Gallo revelou a insatisfação com várias situações existentes nos bastidores do clube.

Gallo explicou que questões extracampo fizeram com que ele resolvesse sair. “Sem dúvida foi pela complicação política que existia no clube. A falta de compromisso com a gente, atletas e comissão técnica. Tudo se adiava, tudo era difícil. E os salários atrasados foram primordiais. Ficaram muito tempo e sem perspectivas”, declarou o técnico, que comandou o Azulão em 20 partidas, com dez vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Todos esses problemas pontuaram a temporada da equipe e foram mostrados pelo Diário. Em março, por exemplo, os atletas se recusaram a treinar porque estavam sem receber. Em agosto, jogadores estavam com quatro meses de salários atrasados.



SUBSTITUTO

A diretoria do Azulão ainda não anunciou quem ocupará o lugar deixado por Gallo. Na partida que definiu o título paulista, a equipe foi comandada pelo ex-zagueiro Dininho, que atualmente ocupa o posto de auxiliar.

Equipe volta a campo amanhã, contra o Pelotas, pela Série D do Brasileiro, no Rio Grande do Sul.