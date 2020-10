Após 15 anos, Stevie Wonder lança duas músicas inéditas

14/10/2020 | 09:02



Stevie Wonder está de volta com duas músicas inéditas. Can''t Put it in the hands of fate e Where is our love song marcam o retorno do músico americano desde o single All About the Love Again, de 2009.

Escritas pelo artista, ambas as canções tratam dos debates e desafios globais de hoje. Em Can''t put it in the hands of fate, Wonder traz quatro artistas do hip-hop: Rapsody, Cordae, Chika e Busta Rhymes. Já a música Where is our love song tem a participação do guitarrista Gary Clark Jr. e fala sobre "onde estão nossas palavras de esperança, oração pela paz e nossa canção de amor tão desesperadamente necessária.

Segundo informações da gravadora do músico, Stevie Wonder doou os royalties da faixa para Feeding America, uma ONG norte-americana que alimenta mais de 46 milhões de pessoas. "Nestes tempos, estamos ouvindo os mais pungentes gritos e precisamos despertar esta nação e o mundo. Por favor, atendam à nossa necessidade de amor, paz e unidade", declarou o músico.