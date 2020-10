Obituário - 14 de outubro

Ademir Medici



14/10/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 10 de outubro

Messias do Carmo Dias, 93. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 11 de outubro

José Pereira de Sousa, 83. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Teófila de Souza, 79. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdomiro Alves, 79. Natural de Quintana (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida de Lourdes Ferreira, 70. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alves, 68. Natural de Tupã (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Motorista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denise Rodrigues, 64. Natural de São Caetano. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Cavalcanti de Lima e Silva, 59. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Cabeleireira autônoma. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas Marinho Rodrigues, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Roberto, em Taboão da Serra (São Paulo). Motorista. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra.

Eredivaldo Victor dos Santos 51. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Jardineiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson dos Santos, 51. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

São Caetano, sábado, dia 10 de outubro

Maria Roveri de Freitas, 89. Natural de Indaiatuba (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dolores Sanches Peinado, 87. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aristedes dos Santos Fernandes, 83. Natural de Caratinga (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 11 de outubro

Georgina Tavares Batista, 101. Natural de Cambuquira (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 11. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, segunda-feira, 12 de outubro

Sérgio Carlos Dea, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 11 de outubro

Anastácio Manoel Antonio, 80. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Maria José Martins da Paz, 63. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 11 de outubro

Márcia Aparecida Castro Barbosa Teixeira, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

José Luiz Martins, 56. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.



Mauá, segunda-feira, dia 12 de outubro

Maria Iracema Pereira, 71. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Manoel Brasilino. 87. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quinta-feira, dia 8 de outubro

Leonilda Bento, 71. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Vanderlei Luiz Coelho, 55. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 10 de outubro

Maria Madalena Peixoto Fernandes, 78. Natural de Colatina (Espírito Santo). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 11 de outubro

Waldyr da Silva Paula, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, segunda-feira, 12 de outubro

José Onofre da Silva, 83. Natural de Aquidabã (Sergipe). Residia na Vila Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

José Batista da Silva Filho, 67. Natural de Santa Luz (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.