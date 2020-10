S.Caetano na vanguarda

Francisco Lacerda



13/10/2020 | 23:59



Não é necessário, evidentemente, que o chefe do Executivo seja médico para que o município execute boas políticas de saúde. Assim como o prefeito não precisa ser contador de formação para fazer gestão orçamentária eficiente. Mas é inegável que a formação acadêmica de José Auricchio Júnior (PSDB) é diferencial positivo na condução dos destinos administrativos de São Caetano neste momento delicado de pandemia. É prova disso a inauguração do pioneiro ambulatório pós-Covid-19 no Grande ABC, destinado a atender exclusivamente pacientes com sequelas da doença causada pelo novo coronavírus.

Como pode ser comprovado em consultas nos arquivos, faz tempo que este Diário vem alertando os administradores municipais sobre a necessidade de se criar instrumentos capazes de enfrentar o período de turbulência que certamente virá quando finalmente for encontrada vacina eficaz contra o vírus. São Caetano demonstra preocupação com o assunto e se antecipa às demais cidades da região para garantir qualidade de vida a quem foi infectado pelo micro-organismo.

Estudo do governo são-caetanense, que fundamentou a criação do ambulatório pós-Covid, fornece ideia do desafio que os gestores terão pela frente. A secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, estima que em dois meses a unidade atenda 1.000 pessoas. Quando se sabe que o município soma 3.824 casos da doença, dá para se ter noção da proporção de pessoas que vão ficar com algum problema após terem sobrevivido à fase mais aguda da doença – quase 25%.

E os demais municípios do Grande ABC? Como estão se preparando para atender os sequelados da Covid-19, que, segundo contagem feita por este jornal junto às sete prefeituras, já somam 67.932 pessoas? E é preciso lembrar que outros setores, além da saúde, demandarão projetos. Especialmente nas áreas econômica e social. É preciso começar a trabalhar imediatamente. Assim como faz São Caetano, que, com o investimento, preserva a escrita de ser vanguardista no que tange às boas práticas de administração.