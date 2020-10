Sambista Márcio Silva mostra trabalho autoral em casa de shows

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



14/10/2020 | 00:01



Cantor e compositor de Santo André, o sambista Márcio Silva faz temporada aos domingos de outubro para apresentar o projeto que encabeça, chamado Canto da Águia. Para isso, se apresenta, a partir das 17h, no Casablanca (Avenida Queirós dos Santos, 1.927), em Santo André.



A ideia, segundo o artista, é mostrar o álbum Foco, Força e Fé, de 2019, e que ganhou vida ilustrado por sete composições. O trabalho pode ser conferido nas plataformas digitais.



“São seis músicas autorais e uma releitura”, explica Silva, sobre o disco. Segundo o cantor, trata-se de música tradicional, em clima de roda de samba. “É raiz”, diz. Temas como Pastel de Feira, Tá com Saudade, Gostoso Demais e Nossa Batucada ilustram o repertório.



No show o andreense é acompanhado por Genison Soares (bateria), Thiago Soares (surdo), Preta Dionísio (pandeiro e voz), Leandro (violão e voz) e Marcos Bubba (cavaco e voz).



O projeto tem sempre um convidado. E para domingo Silva conta com Agnaldo Amaral, veterano com passagens em escolas de samba como Vai-Vai, Camisa Verde e Branco, Vila Maria e Mangueira. Atualmente faz parte da Tom Maior.



Silva diz que Amaral vai contar da extensa carreira e dar amostra de seu trabalho autoral Meu Dom, de 2012. “Ele é parceiro do projeto Canto da Águia. A gente se conheceu em 2017, quando ele fez participação em um evento na Águia de Ouro”, revela.



A entrada para o show é gratuita, mas é necessário fazer reserva por meio do telefone 99672-8440. Por causa da pandemia, o espetáculo terá limite de público de 50 pessoas.