São Caetano descarta retomar aulas em dois níveis

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/10/2020 | 00:01



Com base no inquérito epidemiológico realizado com estudantes e profissionais da educação, a Prefeitura de São Caetano decidiu não retomar atividades presenciais na educação infantil e no ensino fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) neste ano. Sobre o ensino fundamental 2 (do 6º ao 9ª ano) e ensino médio, a decisão deve ser tomada até o fim do mês. A medida vale para escolas municipais. Ainda não há definição para os colégios estaduais e particulares.



A decisão é semelhante às tomadas pelas demais prefeituras do Grande ABC. As únicas cidades que ainda não descartaram a retomada em 2020 são São Bernardo e Diadema.



O inquérito na comunidade escolar de São Caetano foi feito pela Prefeitura em parceria com o Inpes/USCS (Instituto de Pesquisa da Universidade Municipal de São Caetano), com amostra de estudantes e funcionários dos ensinos infantil ao superior e estimou a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus. O relatório apontou baixa prevalência tanto entre os estudantes, que variou de 1,9% no ensino superior a 6,7% no infantil, quanto entre funcionários, que ficou em torno de 4,4%.

A amostra, composta por 1.624 estudantes e 521 funcionários das escolas, representativos de população de 27.038 estudantes e 5.038 trabalhadores, foi aleatoriamente selecionada.



“São Caetano é uma das primeiras cidades a estudar e apresentar resultados com a comunidade escolar. Hoje sabemos que a prevalência em escolares está próxima ao relatado nos inquéritos populacionais realizados no município, nos quais os valores são inferiores a 7%”, explicou a secretária de Saúde Regina Maura Zetone.

A pesquisa apontou que a falta de sintomas é apontada em maior número nas crianças menores de 10 anos. Apenas 12% das crianças do ensino infantil e nenhuma do fundamental 1, com resultado reagente, relataram saber da infecção.



A decisão de não retomar as aulas foi divulgada pelo secretário de Educação Fabricio Faria, em transmissão nas redes sociais ontem. As aulas para esses dois grupos seguem remotas até o dia 23 de dezembro.



Segundo o secretário, além do inquérito, a decisão se baseou em nova pesquisa de opinião realizada com os pais ou responsáveis dos alunos. Fabricio disse que resultado dessa nova pesquisa foi semelhante ao obtido em julho, quando 78% dos pais não queriam a retomada das aulas presenciais. Nessa nova pesquisa, 77% responderam que não enviariam seu filho para a escola em 2020. Participaram 12.895 pais ou responsáveis, que representam cerca de 60% do número total de matriculados.



O secretário garantiu a continuidade do cartão merenda. “O pagamento do mês de outubro deverá ser feito na última semana do mês”, informou.