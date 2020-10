Marcelo Oliveira admite busca de reforços para encorpar elenco da Ponte Preta

13/10/2020 | 20:38



Apesar de estar no clube há uma semana, Marcelo Oliveira percebeu que o elenco da Ponte Preta necessita de reforços para a maratona de jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. E, de acordo com o treinador, a diretoria vem trabalhando nesta questão.

Marcelo Oliveira mencionou dois setores específicos: a lateral-direita e o ataque. Na primeira, Apodi é a única opção, apesar do volante Dawhan ter atuado improvisado algumas vezes. Lá na frente, ele busca alguém para disputar posição com Matheus Peixoto após a saída de Zé Roberto para o Atlético-GO e ante a ida de Roger para o Operário-PR.

"A questão é que o elenco da Ponte é reduzido. Temos algumas dificuldades. Na lateral direita, só temos o Apodi, o mesmo vale para o Peixoto lá na frente, embora o Moisés demonstrou que pode jogar assim numa situação de contra-ataque. A diretoria internamente está conversando muito sobre essas questões para buscar jogadores com experiência de Série B, competitivos, mas de boa técnica, para que a gente possa ter um número bom e também qualidade semelhante na reposição", apontou o treinador.

E a expectativa é que a Ponte Preta anuncie dois reforços ainda essa semana: o volante Barreto, do Red Bull Bragantino, e o atacante Bergson, que rescindiu com o Ceará depois de receber uma proposta do clube campineiro.

Na vice-liderança provisória da Série B, com 27 pontos, a Ponte Preta vai ter a semana livre e só volta a campo na próxima terça-feira, no confronto direto contra a Chapecoense, no estádio Moisés Lucarelli, pela 17ª rodada.