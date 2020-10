Alemanha só empata com a Suíça pela Liga das Nações; Espanha perde para a Ucrânia

13/10/2020 | 18:10



Alemanha e Espanha não obtiveram bons resultados, nesta terça-feira, em duelos válidos pela quarta rodada do Grupo 4 da Série A da Liga das Nações. Os alemães só empataram diante da Suíça, em Colônia, enquanto os espanhóis foram derrotados pela Ucrânia, por 1 a 0, em Kiev.

Com estes resultados, a Espanha ainda lidera a chave, com sete pontos, seguida de perto por Alemanha e Ucrânia, ambas com seis. Os suíços só chegaram ao segundo ponto ganho. As seleções voltam a jogar em 14 de novembro, quando a Suíça recebe a Espanha, enquanto a Ucrânia visita a Alemanha.

O jogo em Colônia foi bastante movimentado e a Suíça aproveitou para abrir o placar logo aos cinco minutos, com Gavranovic. Os visitantes ampliaram aos 26, com um bonito gol de cobertura de Freuler.

A Alemanha reagiu de imediato e Timo Werner, aos 28, fez jogada individual e bateu colocado para diminuir a vantagem suíça. O empate alemão veio aos dez da etapa final, com Havertz, que aproveitou falha na saída de bola do adversário.

Gavranovic voltou a colocar a Suíça na frente, aos 12, mas Gnabry deu números finais à partida, aos 15 minutos.

Em Kiev, Tsigankov, aos 31 minutos do segundo tempo, fez o único gol do jogo e garantiu três pontos importantes para a Ucrânia diante da Espanha, acirrando muito a disputa pelas duas vagas no grupo.

Na Série C, Grupo 1, Luxemburgo venceu Montenegro, por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos nove pontos, igualando-se ao adversário. Já o Azerbaijão só empatou sem gols em casa com Chipre e alcançou os quatro pontos. Os cipriotas conseguiram o primeiro ponto, após três derrotas.

Na Série D, Grupo 1, Ilhas Faroe conseguiu importante vitória, em casa, ao bater Andorra, por 2 a 0, atingindo os dez pontos ganhos e deixando o adversário com dois. A Letônia perdeu em casa para Malta, por 1 a 0 e permanece com três pontos, contra cinco da rival.

Já no Grupo 2, Liechtenstein e San Marino ficaram no 0 a 0, resultado comemorado por Gibraltar, que folgou na rodada, e soma seis pontos. Liechtenstein soma quatro e San Marino apenas um.