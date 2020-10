Anitta diz que não teve muita sorte no amor e manda a real sobre seus relacionamentos: - Todo mês ou semana, uma pessoa nova

13/10/2020 | 17:10



Anitta é a capa de outubro da edição digital da revista Hola! norte-americana. Na entrevista, a cantora falou a sua vida amorosa e declarou estar solteira.

- Tive muitos! [namorados] Todo mês ou toda semana estou com uma pessoa nova, depende. [risos] Eu acredito em casamento, e é algo que irá acontecer comigo em algum ponto.

A artista ainda declarou que, por enquanto, não teve muita sorte no amor.

- Bom, eu já me casei e já me separei. [risos] Eu acredito que viverei o amor ao máximo quando colocar todo o meu foco e tempo nisso. Eu vou ter que parar, porque com a minha carreira e tudo o que faço simultaneamente, não consigo encontrar um equilíbrio. Por enquanto, nada de amor.

Sincera, a funkeira declarou que não se importa com muitas características na hora de escolher um parceiro.

- A verdade é que qualquer um que me ame é bom para mim. Eu não me importo com certas coisas, se é alguém da indústria, rico ou pobre, não me importo com isso. Desde que ele me ame e seja bom para mim, está bom.

Mesmo assim, revelou qual é a primeira coisa que a faz notar um homem.

- Simpatia. O olhar diz muita coisa. Eu sou muito boa em ler as pessoas. Antes eu não era tão boa, mas hoje eu presto atenção no olhar de um homem.

Anitta também revelou que já teve o coração partido.

- Duas vezes foi o suficiente para eu aprender e nunca passar por isso de novo. Eu aprendo muito rápido. Você me atinge, e da próxima vez, sou eu quem atinjo você.

A poderosa ainda falou sobre o seu período de isolamento social.

- Muito triste. Eu estava aqui cancelando mil coisas. Eu iria cantar no Coachella. Eu tinha muitas entrevistas na televisão, muitos lançamentos... e aí me senti desencorajada por tudo isso. Depois, eu percebi que estava sendo forçada a ficar dentro de casa, o que me fez pensar muito. Eu percebi que eu estava nessa casa o tempo todo, e eu tenho essa casa por muito tempo, e nunca tinha dormido mais de uma semana aqui. Isso me ajudou a perceber o quão importante é a minha vida e que preciso valorizar um tempo para mim mesma. Eu aproveitei esse tempo para estudar, estar mais com meus cachorros, minha mãe e minha família. Me ajudou a descansar, comer coisas que não posso enquanto estou viajando o mundo. Mais tarde, teve outro momento onde lancei uma música em italiano, e foi um grande sucesso na Itália. Eu tive que ir lá e aproveitar o sucesso da música. Eu não parei de trabalhar, e esses dois momentos diferentes fizeram parte do meu tempo nesta quarentena.

E voltou a citar sua aposentadoria.

- Não sei se precisamente aos 30, mas é o meu plano porque eu venho trabalhado muito aqui no Brasil por dez anos. E eu sou o tipo de pessoa que realmente ama se dedicar inteiramente ao que estou fazendo; eu sou muito exigente. Por este motivo, quero ter um momento para a minha família, e quando eu fizer isso, quero parar de cantar. Com toda essa vida de cantora e uma rotina que exige muito de mim, gostaria de ter um tempo para a minha família. Além disso, eu tenho outros trabalhos. Não só como cantora, eu era a minha agente. Eu agenciava outros artistas aqui no Brasil. Eu não quero ter mais de 35 anos [de idade] e não ser mãe.

Ao falar sobre o passado, Anitta admitiu que não tinha muito apoio dos pais no início de sua carreira.

- Meu pai, por exemplo, não gostava da ideia e me falava Você não vai fazer isso, você estudou muito para acabar assim, cantando nas favelas! Eu disse Sim, é isso o que eu quero porque é um caminho que me servirá até que eu me torne conhecida. Foi aí que eu percebi que realmente tinha uma chance de começar no mundo da música. Nas favelas, não há medo, porque eu sou de lá. Não me assustava como assustava o meu pai, por exemplo.

A cantora também contou que nunca teve problemas nas comunidades - mas que já viveu uma história engraçada em um dos trabalhos que fez por lá.

- Certa vez, estávamos em uma festa na favela e eu percebi que o palco era muito improvisado. Na época, eu trabalhava com a minha mãe e com o meu irmão. Eu disse para a minha mãe Olha, essa plataforma vai cair a qualquer momento. Bom, a minha vez de cantar chegou, e eu fui para o palco sem me mexer. Eu fiquei parada, sem mexer uma única perna. Eu terminei o meu show, que era tipo, três músicas, e saí. O dono da festa me viu e disse Mas essa menina não tem energia nenhuma. Nós a contratamos, a pagamos, e ela não dançou, não fez nada. Então um grupo chegou depois da minha apresentação... Eles subiram no palco e eu juro por Deus, pareceu uma bomba! Todos caíram no chão e o público saiu correndo, assustados. Minha mãe me disse Que bom que você não se mexeu.

E caso você ainda não saiba, a artista tirou o seu nome da minissérie Presença de Anita.

- Eu escolhi esse nome porque eu amava muito a personagem Anitta, em como ela não era só um tipo de mulher. Ela gostava de acordar todos os dias e ser uma mulher diferente. Então quando eu ouvia alguém falar dela, eu pensava que era assim que eu queria ser, uma mulher diferente a cada dia. Hoje louca, amanhã romântica, sexy, intelectual no outro dia. Eu adoro a ideia de ser várias mulheres em uma só.

E claro que, além de muito sucesso, a cantora também arrecadou algumas decepções ao longo dos anos.

- Claro, temos alguns arrependimentos em nossa vida, nem tudo que fazemos nos deixa orgulhosos, mas tudo serve como um exemplo do que podemos aprender. Claro, há certas coisas do meu passado que eu fiz que eu não gosto, como atitudes ou momentos que passei. Mas se quiser chamar de arrependimentos, [eu digo que] foram esses erros que foram essenciais, porque eles me ajudaram a ser a pessoa que sou hoje. Eu não mudaria nada.

Por fim, declarou que não é uma pessoa de excessos.

- Eu sou alguém de zero excessos. Eu só bebo e não uso nada porque tenho medo de me tornar dependente. Eu bebo quando vou para festas ou quando há motivo para isso. Não sou esse tipo de pessoa que vai para um jantar e bebe uma garrafa de vinho, e não gosto de ficar fora muito tarde. Eu sou muito responsável no que eu faço.