Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



13/10/2020 | 16:29



Grande volume de fumaça na Avenida Dom Pedro II, no Bairro Jardim, em Santo André, chamou a atenção e causou preocupação da vizinhança nesta terça-feira (13). O fato ocorreu no restaurante Tendall Grill. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fumaça se deu por conta de um princípio de incêndio causado por acúmulo de gordura em uma coifa. O Corpo de Bombeiros foi chamado no local, mas o problema foi contornado pelos brigadistas do estabelecimento e não houve vítimas.