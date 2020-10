Gusttavo Lima e Andressa Suita não dividirão fortuna no processo de divórcio

13/10/2020 | 16:11



Gusttavo Lima e Andressa Suita não terão que se preocupar com divisão de bens no processo de divórcio. Segundo informações do colunista Leo Dias, a modelo deixou bem claro que o casamento foi em regime de separação total de bens. Isso significa que tanto os bens adquiridos durante o casamento, quanto os bens obtidos antes da formalização da união, permanecerão sendo particulares de cada um.

- Eu tenho o meu trabalho, e o Gusttavo tem o dele. Me senti bem na época, para mostrar que não estava me casando por interesse, que era por amor, mesmo. Sempre tive o meu trabalho. E não foi ele que me propôs isso, foi uma escolha minha. Porque no mundo em que a gente vive, tudo é interesse, né?, afirmou a influenciadora em maio.

Vale lembrar que Gusttavo é um dos cantores mais bem pagos do Brasil. A casa em que o cantor vive em Goiânia é avaliada em 30 milhões de reais. Quanta grana, hein?

Sucesso nas redes

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita está movimentando bastante as redes sociais. De acordo com o colunista Leo Dias, o sertanejo ganhou 259 mil seguidores no Instagram após o anúncio de seu divórcio. Somente na última sexta-feira, foram 135 mil novos fãs. Atualmente, o músico tem quase 36 milhões de followers na rede social.

Até o momento, Gusttavo não se pronunciou publicamente sobre o fim da relação - diferente de Andressa, que afirmou ter sido pega de surpresa com o término do casamento. Apesar de ter dado uma declaração breve a Leo Dias no dia em que a notícia sobre o divórcio tomou conta da internet, a assessoria de imprensa do sertanejo alegou que ele não falará mais sobre o assunto.