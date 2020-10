Chris Brown e Adele teriam tido encontro secreto no meio da noite

13/10/2020 | 16:10



Chris Brown e Adele estão juntos? Pelo menos, é isso que muita gente está pensando após uma notícia publicada pelo Daily Star. Segundo informações do site, o cantor teria ido a um encontro com a estrela no último fim de semana. Os dois se reuniram na casa dela ao oeste de Londres, na Inglaterra, e levantaram suspeitas de uma parceria musical - ou até mesmo um envolvimento amoroso.

- Foi tudo meio suspeito. Ele chegou no meio da noite e não foi embora até duas da manhã. Ele chegou em carros enormes e pretos, com grandes músculos [seguranças] ao redor dele, comentou uma fonte.

O encontro de Chris e Adele aconteceu dez anos após ele ser banido do Reino Unido por ter agredido a cantora Rihanna. Em 2009, o artista foi declarado culpado de ter atacado a cantora antes do Grammy daquele ano, e consequentemente, foi impedido de entrar na região europeia.

Na época, autoridades afirmaram o seguinte:

-

Nós nos reservamos o direito de recusar a entrada no Reino Unido a qualquer pessoa culpada de um crime grave. A segurança pública é uma das nossas principais preocupações.

Em 2015, um juiz derrubou essa medida após entender que Chris já tinha cumprido sua condicional.

Coincidentemente, Brown e Adele se conheceram no Grammy de 2013. Os dois foram fotografados tendo uma conversa animada no evento. Na época, o músico tweetou o seguinte:

Prazer em te conhecer, Adele. Ouvi suas palavras e isso é tudo que importa. Obrigado por falar a verdade.

E aí, você acha que tem alguma coisa rolando?