Kiss remarca turnê no Brasil para 2021

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



13/10/2020 | 15:15



O grupo norte-americano Kiss confirmou as novas datas para a turnê que de despedida dos palcos. O grupo se apresentaria no Brasil neste ano, mas por conta da pandemia da Covid-19, os shows serão realizados em 2021.

O show em São Paulo, originalmente marcado para maio deste ano, acontecerá em 16 de outubro de 2021, no Allianz Parque. Em Ribeirão Preto, Interior do Estado, o quarteto toca no dia 17 de outubro, na Arena Eurobike. Curitiba, dia 19, na Pedreira Paulo Leminski, e Porto Alegre, dia 21, no Anfiteatro Arena do Grêmio. Os ingressos valem para as novas datas.

Os bilhetes para o show de São Paulo estão esgotados. Para a apresentação em Ribeirão Preto custam entre R$ 150 e 700 e podem ser comprados por meio do site www.ingressorapido.com.br. Para Curitiba custam entre R$ 960 a R$ 296, e para o show de Porto Alegre vão de R$ 960 a R$ 220. Interessados devem realizar a compra por meio do link www.uhuu.com.br.

Apenas duas cidades, Brasília e Uberlândia, não tiveram as datas alteradas e as apresentações foram canceladas. Quem já havia comprado ingressos deve entrar em contato com as produtoras e ticketeiras para maiores informações. No caso do show de Brasília é (www.uhuu.com.br) e para Uberlândia é (www.ingressorapido.com.br).

A banda é formado por Gene Simmons (voz e contrabaixo), Paul Stanley (voz e guitarra), Eric Singer (voz e bateria) e Tommy Thayer (voz e guitarra).

O Kiss fez sua estreia no País foi em 1983, na turnê do disco Creatures of the Night, meses antes de os músicos tirarem as maquiagens – modelo que seguiu até 1996, quando o grupo retomou a formação original e o uso das pinturas após a gravação do disco MTV Unplugged. O Kiss retornou ao Brasil em 1994, na primeira edição do Philips Monsters of Rock, e depois em 1999, 2012 e 2015.