Marcos Mion comenta affair e Luiza Ambiel e Luiz Carlos, do Raça Negra e grupo nega música para a modelo

13/10/2020 | 15:10



Marcos Mion usou o Twitter para comentar sobre o romance de Luiz Carlos, do Raça Negra, e Luiza Ambiel, participante de A Fazenda 12.

Assim como Andressa Suita participou da Fazenda 2 por ser ex de Theo Becker, surge a participação de Luiz Carlos na Fazenda 13, sugeriu um internauta.

Mion respondeu:

Eu acho a ideia sensacional. Aliás, só eu que não tinha a menor ideia dessa história da Luiza com Luís Carlos?

Recentemente, Luiza disse para as peoas Lidi Lisboa e Tays Reis que o refrão da música É Tarde Demais foi feita para ela, contando sobre o affair com Luiz Carlos. Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o grupo nunca fez nenhuma música para Ambiel. A assessoria de imprensa do Raça Negra desmentiu declaração de Luiza e sua equipe nas redes sociais.