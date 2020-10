MIS reabre nesta sexta com a exposição John Lennon em Nova York por Bob Gruen

Da Redação



13/10/2020 | 14:07



O MIS (Museu da Imagem e do Som) reabre as portas ao público na próxima sexta-feira, às 12h, com a exposição John Lennon em Nova York por Bob Gruen, inaugurada em 13 de março de 2020 – e suspensa temporariamente desde 17 de março, devido à pandemia da Covid-19. Os visitantes novamente têm a oportunidade de conhecer mais de perto a vida do astro, por meio de imagens e expografia que remetem a seus últimos anos na cidade de Nova York.

Neste primeiro momento a exposição fica aberta de sexta a domingo, em horário reduzido e com capacidade de 60%, em conformidade com as orientações sanitárias visando o bem-estar do público. Para acessar a exposição os visitantes terão a temperatura aferida na entrada, utilizar máscaras de proteção (obrigatório), manter distância de dois metros entre as pessoas, respeitar a capacidade máxima de cada sala e ter atenção às lixeiras específicas para descarte de máscaras e lenços. A venda de ingressos será somente online, pelo site e aplicativo da Sympla. Além destas orientações, o MIS reabre seguindo todos os protocolos de saúde e segurança definidos pelas autoridades.

Durante este período de horário reduzido as sextas-feiras terão entrada gratuita. Seguindo as orientações, mesmo gratuitos, os ingressos devem ser reservados antecipadamente na Sympla. Aos sábados e domingos, os valores seguem os mesmos: R$ 20 (inteira) e R$10 (meia entrada). A loja do Museu, onde o público encontra o catálogo da exposição John Lennon em Nova York por Bob Gruen, permanece aberta nos mesmos horários do Museu e também seguindo todos os protocolos sanitários.

“Todas as medidas adotadas seguem as orientações e exigências do Plano São Paulo, do Governo do Estado. Queremos que o público retome suas atividades culturais com saúde e segurança. As atividades do #MISemCASA, programação virtual, com conteúdo exclusivos, no canal da instituição no YouTube, além de diversas opções de cursos online, seguem regularmente”, explica Marcos Mendonça, diretor geral do MIS.

John Lennon em Nova York por Bob Gruen

De 16 de outubro de 2020 a 31.01.2020

Horário: Sextas, sábados e domingos, das 12h às 18h

Ingresso: Sábados e domingos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Entrada gratuita às sextas-feiras e para crianças até cinco anos. Ingressos antecipados no site da Sympla.

Pessoas do grupo de risco têm entrada preferencial no primeiro horário (12h).

Classificação indicativa Livre

Endereço: Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo| (11) 2117 4777 | www.mis-sp.org.br