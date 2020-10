Camilla Camargo revela nome de sua segunda filha e conta qual é o significado por trás da escolha

13/10/2020 | 14:10



Camilla Camargo está esperando sua segunda filha, pouco mais de um ano depois de dar a luz à Joaquim, seu primogênito. A gravidez, no entanto, foi uma surpresa para a atriz, que havia parado de tomar anticoncepcional a pouco tempo para tratar de sua endometriose. Sempre mantendo os seguidores atualizados sobre sua vida pessoal, Camilla revelou nesta terça-feira, dia 13, qual será o nome da criança.

De acordo com a atriz, o nome da pequena será Julia, e a filha de Zilu Camargo revelou que o significado por trás da escolha, falando também sobre a preocupação de que ele combinasse com o nome de seu primeiro filho:

Nós gostamos muito do significado, que é de Julio, filha de Júpiter. E meio que a história se repete com o que aconteceu com Joaquim, foi um nome escolhido pelo meu enteado. Gostamos tanto do significado como da sonora de Julia, achamos um nome forte e também achamos que orna com Joaquim, por ser a mesma letra.

No Instagram, a atriz postou a imagem abaixo para anunciar a difícil decisão, falando sobre a escolha na legenda:

O nome dela é Julia (sem acento mesmo)! Minha menina, meu amor, que estará ano que vem entre nós. Joaquim terá sua parceira de vida, e eu a minha duplinha J&J [risos]. Amo demais.